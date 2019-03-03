Среди огромного множества типов вирусов — рекламное ПО считается самым раздражающим. Кому понравится, когда самопроизвольно в Google Chrome открывается страница с рекламой, время от времени появляются мигающие баннеры, закрывающие половину экрана и каждые 10 минут новая вкладка отправляет вас на вредоносный сайт «Вулкан». В этой статье мы расскажем, как избавится от всплывающих баннеров непристойного характера и самопроизвольно открывающихся вкладок в браузере Google Chrome.

Почему Гугл Хром запускается сам и открывает рекламные сайты

У вас может быть установлена стационарная платная версия антивируса, с регулярно обновляемыми вирусными базами и хороший фаервол, но и это не гарантирует 100% защиты. К тому же обычный антивирус вредоносное рекламное ПО просто не видит, так как условно они не считаются вирусами.

Как правило пользователи часто самостоятельно игнорируют предупреждения антивируса и пропускают на ПК зловреда:

Загрузка фильмов, торрентов, игр из неизвестных источников.

При попытке активировать систему или другое лицензионное ПО различными активаторами.

При скачивании (открытии) вложенных файлов в Email письма.

Потом начинается самое интересное: вы можете обнаружить на рабочем столе файлы и папки неизвестного происхождения. Вирус меняет настройки браузера: домашнюю страницу, поисковую систему, создает задачу открывать рекламный вредоносный сайт с определенным промежутком или при клике в браузере. Это как минимум раздражает, а как максимум такое ПО нагружает процессор и отъедает часть оперативки в момент, когда браузер подгружает графические элементы.

Сами сайты, куда перенаправляет пользователя браузер, как правило, вредоносные. И оттуда можно спокойно подцепить вирус посерьезней, после которого и до переустановки Windows недолго.

Какие типы заражений вызывают переадресацию веб-браузера

За самопроизвольное открытие Google Chrome и перенаправление на различные рекламные сайты отвечает вирус-угонщик. Его цель завести вас на другой домен и повысить посещаемость продвигаемого сайта.

В зависимости от самого вируса вам может быть блокирован доступ к поисковой системе. Или наоборот, в браузере вся приемлемая реклама будет заменена на сомнительную, плюс добавится ещё. В итоге, браузер будет переполнен рекламой на всех открытых страницах — это сильно замедляет работу браузера и ПК в целом.

За появление на страницах сайта промо-материала отвечает рекламное ПО, которое бывает двух типов — незаконное и законное.

Законное рекламное ПО — это предложения установить софт партнеров вместе с какой-нибудь бесплатной программой. В данном случае вы можете снять галочку и не устанавливать этот дополнительный софт.

Незаконное ПО очень опасное, так как использует метод тихой установки и собирает конфиденциальную информацию о пользователе, включая логины, пароли, данные платежных карт.

Пошаговая инструкция, как удалить вирус из браузера Гугл Хром

Что делать, если Гугл Хром сам открывает страницы с рекламой? Чтобы удалить вирус из браузера Google Chrome понадобится выполнить ряд манипуляций. Просто сбросить настройки или переустановить браузер будет недостаточно.

Сперва нужно очистить систему от вирусов, а уже после заниматься очисткой браузера.

Сканирование системы на предмет обнаружения вирусов

Удалите ваш стационарный антивирус. Он, скорее всего, заражен и уже не видит зловреда. Если у вас платная лицензия сохраните лицензионный ключ в надёжное место, чтобы после при установке восстановить лицензию.

Для проверки можно воспользоваться одним или несколькими сканерами:

На примере Dr.Web CureIt:

Скачайте лечащую утилиту Dr.Web CureIt (ссылка выше).

Запустите файл — утилита портативная (не требует установки).

Откроется окно антивирусного сканера, примите условия лицензионного соглашения и нажмите « Продолжить ».

». Нажмите «Начать проверку» или «Выбрать объекты вручную».

Во втором случае вы можете отметить все или некоторые логические диски, отдельные файлы и папки. Проверка займет больше времени, но в случае наличия вируса на флешке, или, к примеру, на диске D: больше шансов, что сканер его обнаружит и удалит.

После того как сканер закончит проверку вылечите найденные зараженные файлы и перезагрузите компьютер.

Одной проверки может быть недостаточно. Желательно проверить систему двумя-тремя такими сканерами.

После установите стационарный антивирус с актуальными вирусными базами.

Неплохо зарекомендовавшие себя антивирусы:

IObit Malware Fighter.

360 Total Security.

ESET NOD32 Smart Security.

Antivirus Kaspersky Free.

Avira Free Antivirus.

Bitdefender Antivirus Free Edition.

Comodo Antivirus.

Dr.Web Antivirus.

Очистка планировщика заданий Windows

Вирус-угонщик или рекламное ПО создаёт задачи в браузере для открытия вредоносных сайтов при клике в любом месте браузера. Стандартная очистка от вирусов не исправит эти изменения и новые вкладки с рекламой как открывались, так и будут открываться. Чтобы избавиться от рекламы нужно вручную удалить эти задачи.

Запустите классическую утилиту « Выполнить » — для этого нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R (Win — клавиша с логотипом Windows)

» — для этого нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш + (Win — клавиша с логотипом Windows) В диалоговом окне напишите команду — taskschd.msc и нажмите OK.

и нажмите OK. Выберите вкладку « Библиотека планировщика заданий ».

». Внимательно посмотрите какие там есть задачи. Выделите подозрительную задачу, кликните правой клавишей мыши и выберите «Отключить».

Чтобы изучить ту или иную задачу нажмите в нижней части центрального блока вкладку «Действие», прочтите описание, за что конкретно отвечает та или иная задача. Отключите подозрительные задачи.

В случае с примером на изображении, вредоносная задача была под именем InternetB, которая открывала в браузере Google Chrome вредоносный сайт.

Удаление подозрительных программ из списка установленных приложений

Удалите все подозрительные установленные программы:

Для этого откройте « Пуск »->« Панель управления ».

»->« ». В режиме просмотра « Категория » откройте « Удаление программ ».

» откройте « ». После построения списка установленных программ внимательно посмотрите, возможно какая-то программа вам незнакома или имеет странное название.

Выделите её мышкой и нажмите «Удалить».

Очистка автозагрузки Windows

Многие программы во время установки прописываются в автозагрузку. Это функция, которая запускает программы вместе с Windows при включении или перезагрузке. При установке обычных, не зараженных программ, в мастере установке (в зависмости от программы) можно сразу снять галочку с пункта запускать с Windows. В случае с вирусами, никаких галочек нет и вирусы прописываются там сами и потом каждый раз запускаются вместе с системой.

Для Windows XP, 7, 8

Запустите утилиту « Выполнить » комбинацией клавиш Win + R ;

» комбинацией клавиш + ; В диалоговом окне напишите команду msconfig и нажмите OK.

В окне « Конфигурации системы » откройте вкладку « Автозагрузка ».

» откройте вкладку « ». Отключите все подозрительные программы автозагрузки.

Для Windows 10

В Windows 10 «Автозагрузку» перенесли в «Диспетчер задач», который запускается комбинацией клавиш Ctrl + Alt + Del или правым кликом по панели задач.

Здесь находятся все приложения, которые запускаются вместе с системой при включении компьютера. Отключите нежелательные программы и перезагрузите компьютер.

Сброс Гугл Хром до заводских настроек

Вредоносные программы меняют настройки браузера, поисковую систему, домашнюю страницу. Чтобы исправить ситуацию просто выполните сброс браузера до заводских установок.

Откройте обозреватель и войдите в меню (в правом верхнем углу иконка в виде трёх точек).

В выпадающем списке выберите « Настройки » (или пройдите по ссылке chrome://settings/)

» (или пройдите по ссылке chrome://settings/) Прокрутите список до конца и нажмите « Дополнительные », снова скрольте в самый низ.

», снова скрольте в самый низ. В разделе «Сброс настроек и удаление вредоносного ПО» выберите «Восстановление настроек по умолчанию».

В окне с предупреждением нажмите «Сбросить настройки».

Ваши пароли, закладки, и история поиска будет сохранена. Будут удалены файлы cookie, откреплены вкладки, изменена поисковая система и главная страница по умолчанию.

Полная переустановка браузера

Если после лечения системы от вирусного заражения браузер всё также открывает рекламные вкладки. Возможно вирусами изменен сам ярлык. Простым решением будет полная переустановка обозревателя.

Чтобы не потерять все логины и пароли, сохраненные закладки и настройки браузера перед переустановкой выполните экспорт закладок и настроек.

Для этого откройте « Меню » выберите « Закладки » далее « Диспетчер закладок » (или пройдите по ссылке chrome://bookmarks/)

» выберите « » далее « » (или пройдите по ссылке chrome://bookmarks/) В правом верхнем углу вы увидите маленькую иконку в виде трёх точек — кликните на неё и вы выпадающем списке выберите « Экспорт закладок ».

». Сохраните файл на диске компьютера.

После необходимо выйти из своего аккаунта Гугл, (если вы были авторизованы) и очистить кеш браузера, удалить все данные, историю просмотров, файлы cookie. Для этого откройте «Настройки» и в разделе «Конфиденциальность и безопасность» выберите раздел «Очистить историю».

Здесь, открывшемся окне отметьте галочками все «Основные» и «Дополнительные» настройки, которые необходимо удалить. Выберите период «За всё время».

Теперь можно заняться удалением самого браузера:

Откройте « Панель управления ».

». Найдите в списке установленных программ Google Chrome — выделите его и нажмите « Удалить »

» В открывшемся диалоговом окне отметьте галочкой пункт «Также удалить данные о работе браузера».

После необходимо удалить остаточные файлы из папок пользователя и очистить реестр:

Запустите снова утилиту « Выполнить » ( Win + R ), напишите в диалоговом окне команду AppData .

» ( + ), напишите в диалоговом окне команду . Откройте папку Local найдите здесь папку с названием Google и полностью удалите её.

найдите здесь папку с названием Google и полностью удалите её. Также удалите папку Google в разделе Roaming.

Дальше нужно удалить из реестра остатки записей Google, так как они могут помешать корректно установиться браузеру и вирус снова будет вам надоедать:

Запустите утилиту « Выполнить » — теперь нужна команда regedit — нажмите OK.

» — теперь нужна команда — нажмите OK. Откроется редактор реестра — здесь легко запутаться среди тысячи папок в древовидной структуре. Поэтому, чтобы не потеряться и удалить только то что нужно откройте в верхнеей панели раздел « Правка » и в выпадающем списке нажмите « Найти далее » или нажмите на клавиатуре клавишу F3 .

» и в выпадающем списке нажмите « » или нажмите на клавиатуре клавишу . В открывшемся окне напишите google и нажмите «Найти».

Поочерёдно удаляйте все файлы, содержащие в имени Chrome — они будут появляться подсвеченные после удаления предыдущего файла, так вы не запутаетесь и не удалите ничего лишнего.

Снова перезагрузите ПК. Скачайте и установите браузер Гугл Хром с официального сайта.

Чтобы восстановить все настройки и закладки войдите в браузер, авторизуйтесь в своем аккаунте или импортируйте заранее сохраненные закладки и настройки.

Импорт закладок

Для этого откройте « Меню »

» Затем « Настройки »

» В первом блоке выберите «Импорт закладок и настроек ».

». В выпадающем списке выберите « HTML-файл с закладками » и нажмите « Выбрать файл ».

» и нажмите « ». Откроется проводник компьютера — найдите на диске, этот HTML-файл, который вы сохранили перед удалением браузера и нажмите «Открыть»

Теперь ваш браузер чистый и все ваши пользовательские данные сохранены.

Заключение

Чтобы избежать заражения перед скачиванием любой программы внимательно читайте лицензионное соглашение и другую информацию, указанную на сайте. Проверяйте файлы антивирусом и запускайте установку программ в песочнице. Не устанавливайте ПО с рекомендуемыми параметрами, обязательно переключайтесь на установку на режим эксперта, так вы сможете снять галочки с «рекомендованного» программного обеспечения от партнеров, которое установится вместе с нужной программой. Не скачивайте софт на сомнительных сайтов.